Пристань – Гари, река – Сосьва

Корреспондент «ОГ» Юлия Бабушкина поднимается на гаринский катер, который специально подъехал к турбазе. Фото: Павел Ворожцов.

В Гарях, которые этим летом отметят 400-летие, построена современная туристическая база. Проект стоимостью 84 млн рублей, реализованный по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА, поможет сделать поселок одной их точек притяжения для гостей региона. Корреспондент «Областной газеты», побывавший в поселке, убедился: к туристическому сезону здесь все готово.

Со всеми удобствами

Гаринская турбаза располагается на берегу реки Сосьва. Это девять одноэтажных домиков разного уровня комфортности, плюс административный корпус и баня-сауна. Все здания стоят на сваях и связаны между собой пешеходными дорожками, покрытыми палубной доской. Одновременно здесь могут разместиться 46 человек.

Первым делом заходим в административный корпус – здесь туристы регистрируются, вносят оплату и получают ключи от домиков. Можно остановиться семьей, можно компанией. Найдется место и для желающих побыть в одиночестве – наедине с природой.

– Вот стойка ресепшн, рядом зона отдыха, где можно перекусить и выпить кофе, – показывает администратор Татьяна Возжаева. – Здесь же оборудована небольшая кухня с холодильником, кофе-машиной, посудой. Есть комната для хранения постельного белья и полотенец. Имеется стиральная и сушильная машины. Везде сделаны теплые полы, оборудован санузел. Есть уголок, где выставлены наши сувениры – изделия из дерева, кружки, магниты, можно приобрести.

Экскурсию по турбазе для нас проводит Федор Зыков, директор местного речного предприятия «Пристань Гари» (турбаза, кстати, носит такое же название. – Прим.«ОГ»). По очереди он открывает домики и показывает, что внутри.

– Кухонные гарнитуры, телевизоры, диваны и кресла, кровати, кондиционеры, санузлы – есть все для жизни, – перечисляет он. – В домиках повышенной комфортности, вдобавок, имеются камины и сауны. Везде теплые полы. На кухне варочные панели, холодильники, микроволновые печи. Окна панорамные, можно наблюдать за рекой – особенно красивые виды на закате.

Из каждого домика есть выход к воде. Для гостей выстроены две зоны отдыха в виде амфитеатров под открытым небом. В центре – напольные светильники в виде кубов, в вечернее время они переливаются разными цветами.

– В ближайшее время планируем обустроить у реки волейбольную площадку, сделать мангальную зону с защитным экраном, чтобы искры не вылетали. Есть идея сделать площадку для детей – такой сказочный лес. Вдоль берега мы нашли несколько больших коряг необычной формы, которые можно использовать, – говорит Федор Зыков.

Теперь у Гарей есть не только речная пристань, но и туристическая. Фото: Павел Ворожцов

Ждем туристов

По словам главы Гаринского ГО Сергея Величко, новой турбазой уже заинтересовались любители экотуризма – охотники и рыболовы. Они звонят – просят забронировать домики.

– Ежегодно к нам приезжают сотни таких туристов: леса у нас практически нетронутые, а в реках много рыбы – щука, налим, окунь, плотва. И расстояние от Екатеринбурга – почти 500 километров – их не смущает. Но если раньше у них не было, что называется, своего угла, то теперь они могут разместиться с комфортом. Такую задачу и ставил губернатор, задумывая этот проект.

На турбазе есть охраняемая стоянка, где можно оставить ненужное снаряжение и с местными егерями пойти в лес. Можно заказать катер – речники покажут самые «рыбные» места и удобные спуски к воде для купания. А из пойманной рыбы, при желании, сварить уху – на всю компанию. Зимой же у туристов есть возможность арендовать снегоходы с нартами, печками-буржуйками, палатками.

Для любителей семейного туризма тоже есть возможность побывать в Гарях. Заместитель губернатора Дмитрий Ионин анонсировал в соцсетях первый организованный тур из Екатеринбурга в поселок – через Верхотурье (он был разработан по итогам мартовского визита региональных туроператоров в Гари – см.«ОГ» №49 от 10.03.2023) на 29 апреля, но из-за пожаров поездку перенесли на июнь.

По той же причине на первый летний месяц переносят пока и охотничьи, и рыболовные туры. Люди относятся к этому с пониманием, от «брони» домиков не отказываются, говорит Сергей Величко.

Нужное решение До турбазы в Гарях можно добраться на машине от Екатеринбурга через Серов и Сосьву. Расстояние – 480 км. Это единственная трасса. Но если от уральской столицы до Сосьвы она заасфальтирована, то участок от Сосьвы до Гарей (порядка 40 км) покрыт грунтом, из-за чего скорость движения автомобилей слишком низкая, по обочинам стоит пыль, что сказывается на видимости. Потенциальные туристы переживали, как будут добираться до места. Как выяснила «ОГ», проблема решается. Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу областному Минтрансу подготовить проект ремонта этого дорожного участка. Работа над ним уже идет.