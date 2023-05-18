При продаже земельного участка семьи с детьми будут освобождаться от уплаты НДФЛ

Семьи с детьми будут освобождены от уплаты НДФЛ, если доход от продажи земли пойдет на улучшение жилищных условий. Фото: Алексей Кунилов

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс. Они освободят семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земли и хозяйственных построек на ней в том случае, когда средства пойдут на улучшение жилищных условий.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин говорил, что норма, согласно которой от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождаются семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий, уже действует. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

"Предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс мы освобождаем их от необходимости платить налог за земельный участок, на котором расположен проданный дом, и хозяйственные постройки", — отметил Вячеслав Володин.

Одна из поправок в Налоговый кодекс уточняет, что субъект РФ может устанавливать своим законом предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

Поправки вступят в силу с момента их официального опубликования.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что семьи с детьми в России могут освободить от уплаты налога при продаже земельного участка.