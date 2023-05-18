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18 мая 2023, 21:00

В Дни святого Симеона паломники смогут бесплатно съездить в Верхотурье

Электропоезд

Кондукторы не будут взимать плату с паломников, но оформить билет надо обязательно. Фото: Алексей Кунилов

В Верхотурье 24 и 25 мая на празднование Дней святого Симеона будет ходить электропоезд, проезд в котором компенсируют благотворители.

Кондукторы не будут взимать плату с паломников, но оформить билет надо обязательно. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Расписание движения электропоезда на празднование Дней святого праведного Симеона Верхотурского 24–25 мая 2023 года (время местное)

24 мая, электропоезд № 6415:

  • отправление с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в 08:00
  • ВИЗ – 08:06–08:08,
  • Верх-Нейвинск – 09:06–09:08,
  • Невьянск – 09:32–09:40,
  • Нижний Тагил – 10:42–11:10,
  • Гороблагодатская – 12:04–12:05,
  • Кушва – 12:09–12:25,
  • прибытие в Верхотурье 14.50.

25 мая, электропоезд № 6416:

  • отправление из Верхотурья в 15:20,
  • Кушва – 16:37–16:39,
  • Гороблагодатская – 16:43–16:45,
  • Нижний Тагил – 17:33–18:08,
  • Невьянск – 18:51–19:00,
  • Верх-Нейвинск – 19:21–19:30,
  • ВИЗ – 20:27–20:28,
  • прибытие в Екатеринбург в 20:33.

    Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге к Царским дням появится путеводитель по синей линии.

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    Областная газета Свердловской области

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