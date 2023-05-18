В Дни святого Симеона паломники смогут бесплатно съездить в Верхотурье

Кондукторы не будут взимать плату с паломников, но оформить билет надо обязательно. Фото: Алексей Кунилов

В Верхотурье 24 и 25 мая на празднование Дней святого Симеона будет ходить электропоезд, проезд в котором компенсируют благотворители.

Кондукторы не будут взимать плату с паломников, но оформить билет надо обязательно. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Расписание движения электропоезда на празднование Дней святого праведного Симеона Верхотурского 24–25 мая 2023 года (время местное) 24 мая, электропоезд № 6415: отправление с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в 08:00

ВИЗ – 08:06–08:08,

Верх-Нейвинск – 09:06–09:08,

Невьянск – 09:32–09:40,

Нижний Тагил – 10:42–11:10,

Гороблагодатская – 12:04–12:05,

Кушва – 12:09–12:25,

прибытие в Верхотурье 14.50. 25 мая, электропоезд № 6416: отправление из Верхотурья в 15:20,

Кушва – 16:37–16:39,

Гороблагодатская – 16:43–16:45,

Нижний Тагил – 17:33–18:08,

Невьянск – 18:51–19:00,

Верх-Нейвинск – 19:21–19:30,

ВИЗ – 20:27–20:28,

прибытие в Екатеринбург в 20:33.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге к Царским дням появится путеводитель по синей линии.

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