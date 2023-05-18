В конце мая в Свердловской области начнет работать сервис "Госуслуги.Дом"

В мобильном приложении собственники могут передавать показания приборов учета, просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Фото: Алексей Кунилов

Приложение поможет жителям многоквартирных домов решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с управляющими организациями. Пользователи могут направлять заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь.

Как сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, если человека не удовлетворит ответ управляющей компании, то в приложении можно направить обращение в Госжилинспекцию. На ответ по заявке законодательство предусматривает индивидуальный срок от 1 до 30 дней.

Сервис "Госуслуги.Дом" запущен в 5 регионах: Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. С конца мая мобильное приложение будет доступно для жителей еще 14 регионов, в том числе Свердловской области.

Проект отвечает запросам всех пользователей: собственников квартир, представителей управляющих организаций, государственных жилищных инспекций, муниципальных, региональных и федеральных властей.

"Благодаря государственной поддержке данное решение будет работать во всех регионах страны и на первом этапе будет доступно каждому собственнику жилья в многоквартирных домах, а на втором — всем россиянам, проживающим в частных домах", — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В мобильном приложении собственники могут передавать показания приборов учета, просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, узнавать сроки проведения капитального ремонта и перечень работ, результаты прошедших общедомовых собраний собственников. Эти данные автоматически загружаются из государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Пользователи также могут оценить работу управляющей компании. На этой основе будет формироваться рейтинг.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загружаются автоматически. Если нужная информация в системе не отобразится, можно вписать ее вручную и направить заявку на добавление данных в личном кабинете.

Приложение "Госуслуги.Дом" создано на базе ГИС ЖКХ. Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы". Приложение доступно для скачивания в AppStore и AppGallery. В ближайшее время мобильное приложение появится в Google Play и RuStore.

Напомним, в государственной информационной системе ЖКХ зарегистрировались 220 тысяч уральцев.

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