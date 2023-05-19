Губернатор Свердловской области направил 328 миллионов рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино

Новые школы в Косулино и Серове достроят в этом году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Серове и Косулино достроят школы. Средства на завершение работ — 328 миллионов рублей — муниципалитетам направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответствующие постановления об изменении внесены в госпрограмму в сфере строительства и распределения субсидий территориям региона.

"Объем финансирования госпрограммы в сфере строительства в 2023 году увеличивается на 328 миллионов рублей за счет субсидии из федерального бюджета на строительство школ", — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Благодаря принятым постановлениям, которые служат достижению целей национального проекта "Жилье и городская среда", 128 миллионов рублей получит Белоярский городской округ. Средства направят на окончание строительства школы на 500 мест в селе Косулино.

За последние годы в населенном пункте увеличилось число детей школьного возраста. Вокруг села строятся новые коттеджные поселки и частные дома. Из-за этого в местной школе ощущался дефицит пространств. Жители попросили губернатора Свердловской области помочь в возведении новой школы. Евгений Куйвашев поручил построить новое общеобразовательное учреждение. Сейчас школа готова на 75%, ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Еще 215 миллионов рублей получит Серов, где будет завершено строительство школы на 1 275 мест. Объект также возводится по поручению главы региона. Новая школа станет крупнейшей на севере Свердловской области. Сегодня работы выполнены на 60%, сдача запланирована на четвертый квартал 2023 года.

Также правительство Свердловской области адресно внесло в госпрограмму три объекта транспортной инфраструктуры, которые построят в Академическом районе Екатеринбурга. В рамках программы стимулирования жилищного строительства "Стимул" в новом районе столицы Урала возведут участки улиц Академика Парина и Академика Ландау. Отметим, программа "Стимул" позволяет застройщикам планомерно наращивать объемы вводимого жилья, а людям получать район с обустроенной для комфортной жизни инфраструктурой.

Ранее Евгений Куйвашев выделил поселку Гари более 18 миллионов рублей на благоустройство общественной территории.

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