"Майская велопрогулка" в Екатеринбурге перенесена на июнь

Организаторы "Майской велопрогулки" перенесли дату проведения с 28 мая на 18 июня. Билеты действительны и обновления не требуют.
"Надеемся, к этому времени на Урал придут дожди (которых обычно мы не хотим), и тысячи велолюбителей традиционно прокатятся на велосипедах по живописным окрестностям Екатеринбурга. <…> Нам очень жаль, что наша природа находится в такой критической ситуации. Уверены, принятые меры по запрету выхода населения в лес помогут стабилизировать происходящее", — говорится в сообщении на официальной странице "Майской велопрогулки" в соцсети "ВКонтакте".
Для тех, кто уже зарегистрировался и оплатил стартовый взнос, но не сможет принять участие в велопрогулке 18 июня, организаторы предусмотрели несколько вариантов:
- участвовать в онлайн-формате с 19 июня по 19 июля 2023 года. Для этого надо проехать трек в удобное для себя время, записать его и отправить организаторам;
- при наличии билета и паспорта можно перерегистрировать оплату на другого человека или передать ему свой стартовый набор;
- участвовать по уже купленному билету в велопрогулке в 2024 году;
- получить стартовый набор без участия.
Задать вопросы по переносу "Майской велопрогулки" можно в личных сообщениях на странице в соцсети "ВКонтакте".
Отметим, мероприятие пройдет 18 июня 2023, старт с 7:00 до 12:00 на территории фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского.
Напомним, ранее в Екатеринбурге перенесли "Майскую прогулку".
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