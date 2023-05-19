Темы дня

Общество
19 мая 2023, 13:42

"Майская велопрогулка" в Екатеринбурге перенесена на июнь

Велосипедисты

Для тех, кто уже зарегистрировался и оплатил стартовый взнос, но не сможет принять участие в велопрогулке, организаторы предусмотрели несколько вариантов. Фото: Полина Зиновьева

Организаторы "Майской велопрогулки" перенесли дату проведения с 28 мая на 18 июня. Билеты действительны и обновления не требуют.

"Надеемся, к этому времени на Урал придут дожди (которых обычно мы не хотим), и тысячи велолюбителей традиционно прокатятся на велосипедах по живописным окрестностям Екатеринбурга. <…> Нам очень жаль, что наша природа находится в такой критической ситуации. Уверены, принятые меры по запрету выхода населения в лес помогут стабилизировать происходящее", — говорится в сообщении на официальной странице "Майской велопрогулки" в соцсети "ВКонтакте".

Для тех, кто уже зарегистрировался и оплатил стартовый взнос, но не сможет принять участие в велопрогулке 18 июня, организаторы предусмотрели несколько вариантов:

  • участвовать в онлайн-формате с 19 июня по 19 июля 2023 года. Для этого надо проехать трек в удобное для себя время, записать его и отправить организаторам;
  • при наличии билета и паспорта можно перерегистрировать оплату на другого человека или передать ему свой стартовый набор;
  • участвовать по уже купленному билету в велопрогулке в 2024 году;
  • получить стартовый набор без участия.

Задать вопросы по переносу "Майской велопрогулки" можно в личных сообщениях на странице в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, мероприятие пройдет 18 июня 2023, старт с 7:00 до 12:00 на территории фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского.

Напомним, ранее в Екатеринбурге перенесли "Майскую прогулку".

Еще по теме:

  • В Сысерти пройдет литературная "Майская прогулка"
  • Организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге рассказали о маршрутах этого года

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.05.2023, 18:18 / Общество
В Свердловской области продлен запрет на весеннюю охоту
19.05.2023, 18:14 / Общество
В Арамиле на месте рекультивированной свалки высадили деревья
19.05.2023, 17:54 / Общество
На международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге забронировано 99% площадей
19.05.2023, 17:42 / Общество
В Свердловской области запустили первый в России комедийно-воспитательный проект для осужденных
19.05.2023, 17:11 / Спорт
В центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта из-за полумарафона "ЗаБег"