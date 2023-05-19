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Общество
19 мая 2023, 14:25

На Среднем Урале выявили более 1 800 нарушителей особого противопожарного режима

Рейд МЧС

Всего в регионе МЧС было проведено более 1 895 профилактических рейдов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

С начала введения в Свердловской области особого противопожарного режима сотрудники МЧС совместно с полицией, представителями лесничеств и муниципалитетов выявили более 1 800 нарушений требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ежедневно в Свердловской области патрулируются популярные среди жителей места: береговые и лесопарковые зоны, также проверяются садовые товарищества и частный сектор.

Всего проведено более 1 895 профилактических рейдов. За несоблюдение требований особого противопожарного режима составлен 1 841 протокол. По фактам нарушения правил пожарной безопасности назначено 940 административных расследований. В 784 случаях пожарные подразделения выезжали на ликвидацию возгораний сухой растительности, которые были зафиксированы в черте населенного пункта и садовых товариществ.

"Мы напоминаем свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах", — добавили в МЧС.

Напомним, в Свердловской области за сутки втрое сократили площадь лесных пожаров. 

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Областная газета Свердловской области

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