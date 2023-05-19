Евгений Куйвашев поставил задачу реализации мероприятий по усилению защищенности объектов критической инфраструктуры

Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии в Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии. Глава региона поставил задачу по реализации мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Считаю необходимым в ближайшее время провести оценку соблюдения действующих требований к антитеррористической защищенности объектов. Прошу руководителей министерств и других исполнительных органов подключиться к этой работе. Должна быть проверена защищенность всех подведомственных учреждений. После этого необходимо провести тренировки по отработке планов дополнительных мер обеспечения безопасности", — сказал Евгений Куйвашев.

Уделить особое внимание губернатор поручил обеспечению безопасности мероприятий, которые состоятся в Екатеринбурге к юбилею города. Также глава региона подчеркнул, что необходимо совершенствовать профилактическую работу и информационное взаимодействие с жителями.

На заседании был утвержден план действий антитеррористической комиссии в Свердловской области. Документ подразумевает обеспечение безопасности на случай установления в регионе уровней террористической опасности.

"Объем мероприятий, связанных с профилактикой, работой в информационной сфере, достаточно большой, и здесь, безусловно, есть чем гордиться. Свердловская область в этом направлении выглядит в позитивном ключе. Но при этом, несмотря на мощный потенциал, как всегда, есть резервы, есть то, на чем надо сделать акценты, выявить приоритеты, по которым нужно работать", — отметил на заседании официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, который работает в Свердловской области с 16 мая.

По словам официального представителя НАК, сегодня важно уделить внимание работе по предупреждению распространения идеологии терроризма, особенно среди молодежи. Необходимо проводить адресную профилактику в части предотвращения вовлечения молодых людей в незаконную деятельность. Данная работа должна вестись совместно с органами власти, силами правопорядка, общественными организациями. Население необходимо информировать о мерах, которые предпринимаются для противодействия терроризму.

Ранее Евгений Куйвашев и Андрей Пржездомский обсудили вопросы информационного противодействия идеологии терроризма.

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