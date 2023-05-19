На дороги Екатеринбурга нанесено уже 140 000 квадратных метров разметки

Основная масса разметки в городе наносится термопластиком, так как он более устойчив к истиранию, чем краска. Фото: Павел Ворожцов

Работы по нанесению разметки из термопластика начались в начале мая с центральных улиц Екатеринбурга. На данный момент выполнено уже больше половины от запланированного объема — это 140 тысяч квадратных метров.

По данным заместителя директора по эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения МБУ "Центр организации движения" Антона Нечаева, в уральской столице одновременно работает 9 бригад по нанесению разметки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

"Работает укладчик и машина для приготовления пластика, на которой стоят котлы. Термопластик приходит в порошкообразном виде, потом его разогревают до 200 градусов в котлах. Затем расплавленный состав заливается в укладчик, который поддерживает нужную температуру. И начинается процесс укладки", — рассказал Антон Нечаев.

По его словам, основная масса разметки в городе наносится термопластиком, так как он более устойчив к истиранию, чем краска, и держится на дорожном покрытии до 6 месяцев.

Всего к 30 июня в Екатеринбурге планируется нанести 268 000 квадратных метров разметки.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что капитальный ремонт трассы Нижняя Тура — Качканар идет опережающими темпами.

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