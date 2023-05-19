Свердловские волонтеры помогли снизить риск распространения огня на жилые дома региона

Волонтеры помогали тушить пожары на Среднем Урале. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области сокращается площадь природных пожаров, в этом помогают волонтеры, которые третью неделю вместе с пожарными и специалистами Авиалесоохраны борются с огнем. В самые трудные для региона дни на помощь выходило более 5 тысяч добровольцев.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева добровольцы обеспечены всем необходимым, координацию на местах ведут главы администраций, сообщает департамент информационной политики региона.

Среди тех, кто помогает в тушении пожаров на добровольной основе, руководитель компании "Дровосек" Дмитрий Теплых. Он участвовал в ликвидации возгорания под Ключевском. По мнению добровольца, слаженная работа властей, которые координировали действия волонтерских групп, не позволила допустить распространение огня на жилые дома.

"Был выходной день, собралось очень много людей. Вовремя прошел трактор, сработали все очень слаженно. Только благодаря этому мы смогли избежать трагедии, подобной той, что произошла в Сосьве. При этом люди приехали подготовленные — то есть купили обувь, костюмы, респираторы. И пожар — это на самом деле страшно. Вы помните, какой смог был в городе. А волонтеры были в эпицентре, то есть отдавали здоровье, спасая села и лес", — рассказал Дмитрий Теплых.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Тушить пожар у поселка Молодежный помогал Илья Вакуев. Полтора года назад он переехал из Омска на Средний Урал. Волонтер отметил отзывчивость и сплоченность свердловчан.

"В подвозе и погрузке воды нам помогали даже школьники. Мы тушили, окарауливали, предотвращали распространение огня в сторону ближайших поселков — Молодежного, Первомайского, Монетного. Порой бывало очень тяжело, мы отступали, перегруппировывались и снова шли в бой", — поделился доброволец.

Многие уральцы объединились для борьбы с огненной угрозой. Депутат городской думы Асбеста Илья Потанин 6 мая тушил пожар в районе ЛЭП, не давая ему добраться до садовых участков.

Волонтер Дарья Дульцева боролась с огнем в районе Режа.

"Важна была каждая пятилитровка, каждая капля воды, каждая пара рук. В Липовке горело страшно — но потушили же. Это хорошее дело, пример для собственных детей. А еще такая работа сплачивает людей. Если бы не пожары, и не знали бы, сколько хороших людей рядом", — рассказала Дарья Дульцева.

Неоценимый вклад в тушение природных пожаров внес первоуральский добровольческий пожарный отряд "Абрис". Его участники всегда помогают в ликвидации возгораний в случае необходимости. В этом году огонь тушили в поселке Монетный, под Первоуральском и Дегтярском.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Я готов сорваться в любое время, если не надо на работу или идти куда-то с ребенком. Если иду как рядовой доброволец, беру лопату или огнетушитель, мы запахиваем или проливаем кромку огня. Если как начальник отряда — принимаю экипажи, прибывающие в штаб, выдаю оборудование, рации. Зачем я делаю это? Когда видишь животных и птиц, которые бегут в панике из леса, и кто-то бросается под колеса, кто-то просит помощи у людей — это не передать словами…" — говорит руководитель отряда "Абрис" Андрей Круглов.

Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал важность работы добровольцев в тушении лесных пожаров. Глава региона выражал благодарность волонтерам лично и отмечал их вклад в докладах президенту России Владимиру Путину.

Ранее жители Свердловской области поблагодарили власти за оперативную эвакуацию и размещение по время природных пожаров.

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