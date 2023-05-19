В Свердловской области запустили первый в России комедийно-воспитательный проект для осужденных

Андрей Рожков и команда "Пара Фраз" выступили в свердловской колонии № 10. Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области

Звезда шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков дал старт первому в России комедийно-воспитательному проекту для осужденных в свердловской исправительной колонии № 10 (ИК-10). Проект поддержала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

По мнению Татьяны Мерзляковой, неформальное общение юмористов с осужденными является важным фактором их возвращения в общество. Проект является одним из направлений программы "Домой", которая предполагает ресоциализацию отбывающих наказание. Реализация программы на Среднем Урале началась 5 лет назад, в ее рамках представители аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области раз в несколько месяцев проводят в колониях личные приемы для осужденных, направленные на адаптацию в обществе после выхода на свободу.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области

В день старта проекта Андрей Рожков вместе с командой "Пара Фраз" выступили в ИК-10. Во время шоу артисты подняли темы будущего трудоустройства, воссоздания отношений в семье, общения с детьми и многие другие жизненные вопросы.

"Началось все с того, что ко мне обратились ребята из команды "Пара Фраз" и попросили организовать их выступление в одной из колоний, чтобы подбодрить осужденных и помочь им адаптироваться в обществе после выхода на свободу. Мы вместе разработали шоу-программу и предложили ее руководству ИК-10, которое разрешило нам провести небольшой концерт в своих стенах. Мы увидели, что заключенные активно откликаются на наши шутки, поэтому сейчас будем планировать тур и по другим колониям Свердловской области. Надеюсь, что все пойдет хорошо. Ведь смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление", — рассказал Андрей Рожков.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области

Отметим, новый комедийно-воспитательный проект реализован с помощью консультанта аппарата свердловского омбудсмена Сергея Санникова и начальника колонии Евгения Доги. Руководство регионального главка ФСИН сообщило, что готово продолжить сотрудничество с юмористами в случае положительного эффекта. Следующей площадкой для выступления шоуменов может стать одна из женских колоний Свердловской области.

Напомним, опыт Среднего Урала по ресоциализации осужденных хотят внедрить в регионах России.