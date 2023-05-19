В Свердловской области продлен запрет на весеннюю охоту

Выдача разрешений приостановлена на всей территории региона. Фото: Алексей Кунилов

Ограничения на весеннюю охоту продлены до 1 июня. Такое решение принято, чтобы ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение природных пожаров, причиной которых в большинстве случаев является человеческий фактор.

Выдача разрешений приостановлена на всей территории региона. Запрещена любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, иные виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан до 60 000 рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области за сутки втрое сокращена площадь лесных пожаров.

Еще по теме: