В Свердловской области за сутки потушено 13 природных пожаров

Из всех действующих природных пожаров локализованы и не распространяются 10 на площади 394 гектара. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие сутки специалисты Авиалесоохраны, МЧС, работники лесничеств, арендаторы и волонтеры ликвидировали 13 природных пожаров на Среднем Урале. Полностью потушены возгорания в Артемовском городском округе на площади 264 га, в Гаринском городском округе на площади 100 га, в Тугулымском районе на площади 76 га, в Байкаловском районе на площади 20,4 га.

На конец дня 19 мая в регионе было зафиксировано 31 возгорание на площади 1 100 га. Из них локализованы и не распространяются 10 пожаров на площади 394 гектара. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

К тушению и локализации ландшафтных пожаров привлечено около 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

Чаще всего причиной возгораний становятся пал сухой травы, непотушенные костры, мангалы и другие нарушения правил пожарной безопасности.

Полузащитник футбольного клуба "Урал" Андрей Егорычев призвал уральцев бережно относиться к природе.

"Друзья, ежегодно происходит большое количество лесных пожаров. Из-за этого гибнут люди, животные, растения, сгорают дома. Это ужасно. Мы в силах исправить это своим бережным отношением к природе. Пожалуйста, соблюдайте правила противопожарной безопасности и предписания МЧС", — сказал Андрей Егорычев в видеообращении.

Напомним, сейчас на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением главы региона Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные работы, запускать фейерверки. До 1 июня приостановлен сезон весенней охоты, нельзя ходить в природные и лесные парки.

При обнаружении возгорания надо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 000 рублей, для должностных лиц — до 110 000 рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если эти деяния причинили значительный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность: штраф от 300 000 до 500 000 рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Уничтожение леса в результате поджога влечет штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области продлен запрет на весеннюю охоту.

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