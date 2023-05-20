Против нарушителей особого противопожарного режима в Свердловской области возбуждено более 400 дел

Более 2 000 контрольно-патрульных групп обходят популярные зоны отдыха, лесные массивы и садовые товарищества. Фото: Павел Ворожцов

Нарушителей правил пожарной безопасности продолжают привлекать к ответственности. За рабочую неделю на Среднем Урале возбуждено 433 административных дела. Выявление правонарушений в период действия особого противопожарного режима находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ежедневно в составе более 2 000 контрольно-патрульных групп специалисты лесничеств, МВД, МЧС, органов местного самоуправления обходят популярные зоны отдыха, лесные массивы и садовые товарищества. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

За 5 дней возбуждено 59 дел об административных нарушениях, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы, стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведением костров. Возбуждено 374 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка содержания территорий, в том числе придомовых.

Напомним, за нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрена ответственность:

административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 000 рублей, для должностных лиц — до 110 000 рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей;

за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если причинен значительный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность и штрафы от 300 000 до 500 000 рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок;

за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей;

за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, которые устанавливают областные или местные власти в период действия особого противопожарного режима, штраф для граждан составляет до 5 000 рублей, для юридических лиц — до 150 000 рублей.

На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением главы региона Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные работы, запускать фейерверки. До 1 июня приостановлен сезон весенней охоты, нельзя ходить в природные и лесные парки.

Напомним, в Свердловской области за сутки потушено 13 природных пожаров.

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