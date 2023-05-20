В Екатеринбурге Музей энергетики Урала "отправит" гостей в XIX век и в тур по энергоблоку

Виртуальный тур даст ощущение присутствия в помещениях энергоблока и погружения в производственный процесс. Фото: Александр Зайцев

Компания "Россети Урал" в Музее энергетики Урала (пр. Космонавтов, 17а) в рамках Ночи музеев представила экспозицию "Екатеринбург: эволюция света", посвященную 300-летию уральской столицы. Гости почувствуют себя горожанами начала XIX века, а потом совершат виртуальный тур по энергоблоку Белоярской АЭС.

Энергетики воссоздали интерьер квартиры жителей Екатеринбурга с экспонатами быта того времени. Еще одна экспозиция разместилась на улице и посвящена будущему. Гости за несколько секунд из XIX века попадут в новую городскую реальность, наполненную неоновыми огнями и динамикой XXI века. Об этом сообщает пресс-служба компании "Россети Урал".

Каждый час в Музее энергетики Урала организованы экскурсии, на которых специалисты рассказывают, как в Екатеринбурге появился свет. Посетители могут поэкспериментировать с электричеством и сделать необычные фотографии.

В 16:30, 18:30 и 20:00 пройдут виртуальные туры по энергоблоку БН-800 Белоярской АЭС. Для создания экскурсии были использованы технологии 3D-сканирования пространства, дающие ощущение присутствия в помещениях и погружения в производственный процесс. Гости "побывают" в машинном и реакторном отделениях, увидят, как операторы блочного пункта управления контролируют работу систем энергоблока. Работники атомной отрасли покажут уникальный костюм натриевой защиты, одежду для посещения реакторного зала, диэлектрические перчатки и дозиметры.

Вход в Музей энергетики Урала бесплатный. Режим работы 20 мая — с 12:00 до 00:00.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале стартовала детская программа Ночи музеев.

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