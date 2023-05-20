Сотрудники ирбитской полиции рассказали школьникам о своей работе

Старший инспектор-кинолог Сергей Фролов познакомил школьников с профессией кинолога, показал умения своей служебной собаки по кличке Урал. Фото: МО МВД России "Ирбитский"

Полицейские межмуниципального отдела МВД России "Ирбитский" встретились с учениками местной школы № 8 и рассказали им о своей службе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Юрисконсульт Екатерина Анисимова рассказала о полицейских специальностях: следователь, участковый, дознаватель, оперуполномоченный и других. Старший инспектор-кинолог Сергей Фролов познакомил школьников с профессией кинолога, показал умения своей служебной собаки по кличке Урал. Старший инспектор группы ООП Николай Булдаков рассказал о том, как полицейские охраняют общественный порядок, показал рабочий инвентарь.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловский Центр медицины катастроф провел профориентационное занятие для школьников Камышлова.

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