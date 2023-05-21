Свердловские больницы присоединились к экологической неделе

На Среднем Урале экологическая неделя началась 15 мая. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские больницы приняли эстафету в популяризации бережного отношения к природе в рамках национального проекта "Экология" и экологической недели, которая проходит на Среднем Урале. Медики создали уникальную зеленую парковку, высадили кустарники для живой изгороди, собрали пять КамАЗов мусора и устроили фотосессию в яблоневом саду, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Медперсонал и горожане привели в порядок территорию Областного центра паллиативной медицинской помощи детям "Детский хоспис" Областной детской клинической больницы. Помимо уборки мусора, участники высадили живую изгородь из кустарников. Это символ защиты маленьких свердловчан с тяжелыми диагнозами.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Региональная Служба крови в Екатеринбурге организовала зеленую парковку для машин доноров. Трава на газоне продолжает расти благодаря специальной конструкции из высокопрочного полиэтилена — влага и воздух свободно проникают в грунт.

Главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов отмечает, что создание таких экопарковок — один из способов сделать экологичнее городскую среду. Помимо того, что это практично и красиво, газон можно регулярно подсеивать, а решетки способны прослужить не менее 20 лет без технического обслуживания.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Центральная городская клиническая больница № 3 Екатеринбурга также приняла участие в уральской эконеделе. Сотрудники организовали сбор строительного мусора. За один день с территории вывезли пять КамАЗов мусора, образовавшегося после капитального ремонта помещений контакт-центра, приемного отделения реабилитационного стационара, кабинетов поликлиники, склада.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Центральной городской больнице № 24 в Екатеринбурге также провели субботник и организовали творческий конкурс на лучшую майскую фотографию. Организаторы предложили запечатлеть не только сотрудников больницы, но и цветущие черемуху, яблоню и сирень. Фотография победителя войдет в корпоративный календарь.

Напомним, ранее на берегу Шарташа участники акции "Чистый берег" собрали почти 200 пакетов мусора.