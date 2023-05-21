Свердловские больницы присоединились к экологической неделе

Свердловские больницы приняли эстафету в популяризации бережного отношения к природе в рамках национального проекта "Экология" и экологической недели, которая проходит на Среднем Урале. Медики создали уникальную зеленую парковку, высадили кустарники для живой изгороди, собрали пять КамАЗов мусора и устроили фотосессию в яблоневом саду, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Медперсонал и горожане привели в порядок территорию Областного центра паллиативной медицинской помощи детям "Детский хоспис" Областной детской клинической больницы. Помимо уборки мусора, участники высадили живую изгородь из кустарников. Это символ защиты маленьких свердловчан с тяжелыми диагнозами.
Региональная Служба крови в Екатеринбурге организовала зеленую парковку для машин доноров. Трава на газоне продолжает расти благодаря специальной конструкции из высокопрочного полиэтилена — влага и воздух свободно проникают в грунт.
Главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов отмечает, что создание таких экопарковок — один из способов сделать экологичнее городскую среду. Помимо того, что это практично и красиво, газон можно регулярно подсеивать, а решетки способны прослужить не менее 20 лет без технического обслуживания.
Центральная городская клиническая больница № 3 Екатеринбурга также приняла участие в уральской эконеделе. Сотрудники организовали сбор строительного мусора. За один день с территории вывезли пять КамАЗов мусора, образовавшегося после капитального ремонта помещений контакт-центра, приемного отделения реабилитационного стационара, кабинетов поликлиники, склада.
В Центральной городской больнице № 24 в Екатеринбурге также провели субботник и организовали творческий конкурс на лучшую майскую фотографию. Организаторы предложили запечатлеть не только сотрудников больницы, но и цветущие черемуху, яблоню и сирень. Фотография победителя войдет в корпоративный календарь.
Напомним, ранее на берегу Шарташа участники акции "Чистый берег" собрали почти 200 пакетов мусора.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».