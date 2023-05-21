Деревянные многоэтажки начнут строить в России

Минстрой РФ к 2024 году намерен внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей. Фото: Галина Соловьева

К 2024 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ готовится установить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей.

Предполагается, что здания будут возводить из деревянных CLT-панелей. Эта технология дает возможность строить практически в любых климатических условиях России, отличается высокой скоростью возведения зданий — в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии — и обеспечивает энергоэффективность.

Для расширения возможностей использования деревянных конструкций будет проведен ряд исследований и опытов. До конца 2023 года в строительные нормативы в области возведения таких зданий будут внесены изменения. На данный момент уже разрабатываются первые проекты стройки с использованием деревянных панелей, об этом в Минстрое сообщили "Известиям".

Среди пилотных проектов — гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, на Кавказе и в Карелии.

По данным экспертов, деревянные многоэтажки могут стать актуальными для регионов, где есть в избытке пиломатериалы.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что по итогам 2022 года в Свердловской области было построено 2,94 млн квадратных метров жилья. Этот показатель является для региона рекордным.