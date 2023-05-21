В понедельник на севере Свердловской области ожидаются дождь и гроза

На севере Свердловской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Фото: Полина Зиновьева

В понедельник, 22 мая, на севере Свердловской области местами возможны кратковременный дождь и гроза, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В других районах региона переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшую ночь столбики термометров покажут +6...+11 ºС, в низинах температура может упасть до +1 ºС. Днем 22 мая воздух прогреется до +23...+28 ºС.

Кратковременный дождь и грозу на севере области обещают и 23 мая. Ночью температура будет +7...+12 ºС. Днем воздух может прогреться до +24...+29 ºС.

24 мая существенных осадков не ожидается. По данным Уральского гидрометцентра, ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 ºС. Днем воздух прогреется до +24...+29 ºС.

Напомним, в Свердловской области до 23 мая действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.