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Общество
22 мая 2023, 12:14

В Кольцово таможня выявила партию незадекларированной дизайнерской одежды

Одежда

Пассажирка, прилетевшая из Дубая, пыталась провезти 68 кг незадекларированной дизайнерской одежды. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни выявили партию незадекларированной дизайнерской одежды. 68 килограммов вещей через "зеленый коридор" пыталась провезти пассажирка, прилетевшая из Дубая. 

В ходе досмотра инспекторы обнаружили в двух чемоданах новые женские и мужские товары: рубашки, комбинезоны, джемперы, толстовки, костюмы, кепки разных цветов и размеров. На 154 единицах товара имелись маркировка и ценник, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Женщина пояснила, что вся одежда является ее собственным брендом. Вещи она везла из Москвы в Дубай для фотосъемки. В Екатеринбург с дизайнерской одеждой она приехала в гости. Пассажирка заявила, что таможенные правила знает отчасти, потому она не заполняла декларацию. 

"Однако количество вещей, их характеристики и модельный ряд указывают, что данная партия одежды не является товаром для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно подлежит обязательному декларированию", — отметил и.о. начальника Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Михаил Сентяков.

Товары у пассажирки изъяли и направили на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении, женщине грозит штраф. 

Напомним, уральские таможенники изъяли более 77,5 миллиона рублей с помощью служебных собак. 

Областная газета Свердловской области

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