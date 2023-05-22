Евгений Куйвашев дал поручения по профилактике лесных пожаров в Свердловской области

В Свердловской области продолжается борьба с пожарами. Фото: Борис Ярков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения, которые направлены на профилактику природных пожаров и усиление контроля за ситуацией, передает департамент информационной политики региона.

Главам свердловских муниципалитетов необходимо организовать патрули на въездах в лесопарки и у мест, пользующихся популярностью у охотников и рыбаков. К работе должны быть привлечены общественники и волонтеры.

Жителей необходимо в оперативном порядке информировать о точках сбора добровольцев, желающих помочь в тушении лесных пожаров. Для этого поручено использовать собственные аккаунты в социальных сетях, сайты администраций муниципалитетов, задействовать местные СМИ.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил на постоянной основе публиковать данные о текущей ситуации с пожарами, о нарушениях особого противопожарного режима, прогноз по пожароопасной обстановке, а также информировать население о действиях в условиях смога.

Главы муниципалитетов будут ежедневно отчитываться о ситуации перед губернатором, докладывать о силах и средствах, которые привлечены на борьбу с пожарами, а также условиях, созданных в частности для работы добровольцев, помогающих в тушении возгораний.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники МЧС напомнили отдыхающим о правилах пожарной безопасности.

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