Минэнерго РФ одобрило план развития энергокомплекса Свердловской области на шесть лет

В Свердловской области проведут модернизацию ряда подстанций. Фото: Павел Ворожцов

Министерство энергетики РФ одобрило и утвердило план развития энергокомплекса Свердловской области на ближайшие 6 лет, сообщает департамент информационной политики региона.

"В энергосистеме Свердловской области наблюдается стабильный прирост электропотребления. Так, согласно прогнозу, к 2028 году планируется увеличение потребления электрической энергии до 45,7 миллиарда кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 0,88%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 6 765 МВт со среднегодовым темпом прироста 0,78%. Для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений разработан план по перспективному развитию электрических сетей", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В юго-восточной части Екатеринбурга, поселках Исток и Кольцово проведут реконструкцию подстанции с действующим напряжением в 35 киловольт (кВ) "Нива". Объект переведут на 110 кВ, построив новые распределительные устройства и заменив три трансформатора.

В южной части Екатеринбурга запланирована реконструкция подстанции 110 кВ "Керамик". Предусмотрена замена двух трансформаторов на новые с большей мощностью. Еще два трансформатора для увеличения мощности заменят в Арамиле на подстанции 110 кВ "Шпагатная".

Кроме того, до 2028 года в Свердловской области планируют модернизировать объекты по производству электрической энергии. На Рефтинской ГРЭС (АО "Кузбассэнерго") предусматривается обновление Блоков № 1 и 4 с увеличением установленной мощности каждого с 300 МВт до 315 МВт. На Среднеуральской ГРЭС (ПАО "ЭЛ5-Энерго") запланирована модернизация турбогенераторов № 6 и 7, мощность каждого будет увеличена со 100 МВт до 120 МВт, что в сумме составит 40 МВт.

Развитие энергосистемы на Среднем Урале ведется в соответствии со схемой и программой развития региональной энергетики. С 2023 года мероприятия по совершенствованию энергосистем, в том числе на территории Свердловской области, включены в схему и программу развития электроэнергетических систем России, которые утверждаются Минэнерго РФ на шесть лет.

Ранее в Свердловской области определен объем работ по развитию системы газоснабжения региона.