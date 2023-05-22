Свердловчанка завоевала Гран-при главного туристического конкурса "Мастера гостеприимства"

Ольга Юракова получила Гран-при в номинации "Менеджеры индустрии гостеприимства". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ольга Юракова, ментор Всероссийского акселератора АСИ "Открытая промышленность" из Свердловской области, выиграла финал третьего сезона конкурса "Мастера гостеприимства" — президентской платформы "Россия — страна возможностей". Финальные испытания прошли в Перми в рамках Форума гостеприимства России.

Конкурс отвечает задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ольга Юракова осуществляет экспертное сопровождение региональных и муниципальных команд развития туризма. Гран-при в номинации "Менеджеры индустрии гостеприимства" принес ей грант на обучение по треку "Управление" и повышение квалификации.

"Я шла к этому дню много лет в туризме, ежедневным трудом, искренней заинтересованностью в развитии и продвижении Урала, через грабли ошибок и радость успехов <...>. Теперь я точно знаю, что Россия — это страна возможностей", — написала Ольга Юракова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сказал на закрытии форума, что конкурс помог реализовать много идей в области развития туристического потенциала страны. Так, идею молодежного кешбэка, которым воспользовались уже сотни тысяч людей по всей стране, предложили победители конкурса "Мастера гостеприимства". Проект поддержал президент России Владимир Путин.

Победителями третьего сезона конкурса стали 23 мастера из 17 российских регионов. Они получат гранты на профессиональное развитие и поддержку своих идей.

"Гостеприимство — это то, что относится к российской культуре, российским корням, российской традиции, поэтому вы мастера сохранения и передачи традиции, мастера хорошего настроения, мастера бережного сохранения любви к своей маленькой родине, большой родине, и вы щедро делитесь этими эмоциями", — заключил Сергей Кириенко.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в центре Екатеринбурга открылась выставка фотографий с видами Урала.

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