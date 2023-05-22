Новым руководителем Уральского юридического института МВД России стал Павел Капустюк

На церемонии представления Павла Капустюка педагогическому коллективу присутствовал руководитель Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. Фото: Валерий Горелых

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2023 года на должность начальника Уральского юридического института МВД России (УрЮИ) назначен полковник полиции Павел Капустюк. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

На торжественную церемонию представления Павла Капустюка педагогическому коллективу прибыл руководитель Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. Среди почетных гостей — заместители руководителя ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова, полковники полиции Александр Воронежский и Сергей Ремезков, а также представители органов местной власти и правоохранительных органов.

Фото: Валерий Горелых

"Полковник Воронежский от лица руководства свердловского главка полиции пожелал новому руководителю УрЮИ успехов в нелегком поприще воспитания молодого поколения силовиков на гостеприимной уральской земле. Предыдущий руководитель вуза генерал Павленков возглавил Волгоградскую академию МВД России", — рассказал Валерий Горелых.

Павел Капустюк поблагодарил руководство страны и Министерство внутренних дел Российской Федерации за оказанное ему доверие и заверил, что приложит максимум усилий для достижения поставленных задач, касающихся улучшения качества учебно-воспитательного процесса и научной деятельности УрЮИ МВД России.

Павел Капустюк окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. Карьеру в ОВД начал в 1992 году. В октябре 2007 года возглавил отдел профессиональной подготовки управления кадров ГУВД по Иркутской области. С 2009 года занимал должность начальника Южно-Сахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД. С января 2012 года руководил факультетом повышения квалификации Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД. Позднее назначен на должность заместителя начальника Восточно-Сибирского института МВД по научной работе. С июля 2017 года по май 2023 года — начальник Восточно-Сибирского института МВД России.

Видео предоставлено Валерием Горелых

Напомним, ранее в Свердловской области определены победители детского конкурса "Полицейский дядя Степа — 2023".

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