Деловая среда и другие дни недели

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отмечает, что в регионе растет число занятых в сфере предпринимательства. Фото: Павел Ворожцов

Празднование Дня предпринимательства, который в России отметят уже в 16-й раз, в Свердловской области проходит в рамках традиционной Уральской бизнес-недели. Череду более чем 50 мероприятий завершат церемонии присвоения почетного звания «Заслуженный предприниматель Свердловской области» и вручения премии «Номер один».

Свердловская область устойчиво входит в пятерку регионов-лидеров по числу малых и средних предприятий. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в регионе внедрены и совершенствуются десятки инструментов поддержки частного бизнеса. И Неделя предпринимательства – один из них. Здесь предприниматели имеют возможность на разных площадках пообщаться с представителями региональной и муниципальной власти, получить новые знания, найти бизнес-партнеров.

– Мы традиционно проводим в мае Неделю предпринимательства, девиз которой: «Не словом, а делом». Губернатор Евгений Куйвашев уделяет серьезное внимание вопросам поддержки малого бизнеса. На сегодняшний день в регионе продолжается рост занятых в сфере предпринимательства. За первые четыре месяца 2023 года количество субъектов увеличилось на 6 тысяч единиц и составило 207 тысяч. Число занятых в сфере МСП возросло на 32 тысячи и составило 936 тысяч человек, в том числе 207 тысяч самозанятых, – говорит заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Одним из самых значимых событий недели станет вручение Премии «Номер один». По словам первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александра Породнова, принято решение, что в этом году Гран-при присудят за реализацию крупных инфраструктурных проектов.

– Мы посмотрели, что в 2022 году и в первом квартале 2023 года было запущено значительное количество инфраструктурных проектов, поэтому сочли правильным сделать такую номинацию. Есть и другие интересные номинации, например: «За укрепление семейных ценностей», «Лучший экспортер», «Молодой предприниматель». Будет специальная номинация к 300-летию Екатеринбурга за вклад в развитие города за последние 10 лет, – рассказывает Александр Породнов.

В течение недели состоится форум «Грабли для бизнеса», в рамках которого предпринимателям расскажут, как повысить эффективность компаний и команд и когда ошибки приводят к успеху. А еще пройдут бизнес-завтраки в муниципалитетах с представителями региональной и муниципальной власти, приемы Уполномоченного по защите прав предпринимателей, тренинг-интенсивы для производственных компаний Свердловской области, круглые столы и вебинары.

– В Свердловской области на сегодняшний день 207 тысяч субъектов предпринимательской деятельности и 207 тысяч самозанятых. Это лучшая иллюстрация того, что деловой климат в регионе достаточно теплый, – подчеркивает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич отмечает, что после всех вызовов бизнес стал крепче, многие открыли для себя новые окна возможностей, и, что особенно ценно, стало больше взаимопонимания между предпринимателями и органами власти.

Председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко считает, что предприниматели всегда находятся в состоянии перемен, но умеют подстраиваются под любые условия и с честью и достоинством выходят из любых жизненных ситуаций.

– Время такое, что расслаб­ляться нельзя. Многое нужно сделать. И мероприятия бизнес-недели как раз направлены на обсуждение и поиск решений проблемных для бизнеса вопросов, – резюмирует вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский.

Напомним, что организаторами Недели предпринимательства являются: министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, бизнес-объединения «Деловая Россия», «Опора России».