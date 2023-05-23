В России могут установить штрафы за укусы собак

За укусы собак штраф может достигать 200 000 рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Госдуме во втором чтении будет рассмотрен законопроект, который вводит административные штрафы для хозяев за укусы собак, а также устанавливает ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными. Рассмотрение поправок в Кодекс об административных правонарушениях пройдет 23 мая.

Предлагается установить административную ответственность владельца животного за укусы, которые причинили вред жизни или здоровью человека либо его имуществу. Сумма штрафа составит от 10 000 до 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния предусмотрен штраф до 100 000 рублей для юрлиц, до 30 000 — для должностных лиц и до 15 000 — для физлиц.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных штраф для граждан может составлять от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 15 000, для юрлиц — от 15 000 до 30 000 рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что регионы России могут получить право на усыпление бездомных собак, опасных для населения.

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