Максимальную выплату на детей в виде единого пособия получают 53 тысячи свердловских семей

Размер единого пособия на детей напрямую зависит от доходов родителей. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области с начала 2023 года единое пособие в максимальном размере было одобрено 53 417 семьям. Всего же с начала года единое пособие выплачивается родителям 158 297 детей в регионе.

"Размер максимальной выплаты на детей в области составляет 14 623 рубля. Всего с начала года единое пособие выплачивается родителям 158 297 детей на общую сумму 4,8 миллиарда рублей", — сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда РФ по Свердловской области.

Напомним, размер выплаты напрямую зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Если при назначении пособия в размере 50% доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если и с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не достигает прожиточного минимума, социальный фонд устанавливает пособие в максимальном размере — 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

Учитывается доход и имущество всех членов семьи: заявителя, его супруга, несовершеннолетних детей и детей, находящихся под опекой (попечительством), а также детей до 23 лет, если они учатся на очном отделении.

Добавим, что подать заявление на единое пособие можно через МФЦ, портал Госуслуг или при личном обращении в клиентскую службу Отделения СФР по Свердловской области.

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