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Общество
23 мая 2023, 10:01

Максимальную выплату на детей в виде единого пособия получают 53 тысячи свердловских семей

  Олеся Касперович
Подать заявление на единое пособие можно через МФЦ, портал Госуслуг или при личном обращении

Размер единого пособия на детей напрямую зависит от доходов родителей. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области с начала 2023 года единое пособие в максимальном размере было одобрено 53 417 семьям. Всего же с начала года единое пособие выплачивается родителям 158 297 детей в регионе.

"Размер максимальной выплаты на детей в области составляет 14 623 рубля. Всего с начала года единое пособие выплачивается родителям 158 297 детей на общую сумму 4,8 миллиарда рублей", — сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда РФ по Свердловской области.  

Напомним, размер выплаты напрямую зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Если при назначении пособия в размере 50% доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если и с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не достигает прожиточного минимума, социальный фонд устанавливает пособие в максимальном размере — 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

Учитывается доход и имущество всех членов семьи: заявителя, его супруга, несовершеннолетних детей и детей, находящихся под опекой (попечительством), а также детей до 23 лет, если они учатся на очном отделении.

Добавим, что подать заявление на единое пособие можно через МФЦ, портал Госуслуг или при личном обращении в клиентскую службу Отделения СФР по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, как цифровые сервисы ускоряют процедуру назначения пособий.

Областная газета Свердловской области

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