В общеврачебных практиках села Бруснятское и станции Баженово на Среднем Урале стартовал капитальный ремонт

В ОВП кроме замены коммуникаций, кровли и фасадов будут заменены оборудование и мебель. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Капремонт отделений поликлиник, который начался в селе Бруснятское и на станции Баженово на Среднем Урале, повысит качество и доступность медицинской помощи в регионе. Ремонт проводится благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

"Модернизация первичного звена позволит обновить еще две общеврачебные практики (ОВП) в Белоярском городском округе. Данные отделения являются структурными подразделениями Белоярской центральной районной больницы. Стоимость ремонтных работ порядка 19 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

В Баженово полностью заменят коммуникации, а также отремонтируют помещения, фасад и кровлю ОВП. В Бруснятском к таким же видам работ добавится создание новой входной группы: будет обеспечен доступ для маломобильных граждан. Каждая общеврачебная практика получит современную мебель и немедицинское оборудование.

Напомним, в задачи региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения входит повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Это способствует достижению целевых показателей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Ранее "Областная газета" писала, что в Талице после ремонта открылась женская консультация.

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