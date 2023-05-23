Из-за лесных пожаров на Серовском тракте ограничена видимость

Из-за пожара на Серовском тракте ограничена видимость. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области на Серовском тракте из-за лесных пожаров ограничена видимость. Об этом сообщает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

Автомобилистов просят быть бдительными. Чтобы не допустить аварийных и чрезвычайных ситуаций, водителям необходимо:

соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;

при отсутствии необходимости воздержаться от поездки в направлении Серова до стабилизации лесопожарной обстановки.

В случае ЧП необходимо обращаться по телефонам 101 и 112.

Ранее "Областная газета" писала, что на ЕКАД в районе Северки ограничена видимость.