"Областная газета" поздравляет с днем рождения Героя России Сергея Евланова

Звание Героя Российской Федерации Сергей Евланов получил за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга. Фото: telegram-канал "UrFO_INFO"

Герой Российской Федерации, принимавший участие в боевых действиях, Сергей Евланов отмечает сегодня день рождения, сообщает telegram-канал "UrFO_INFO".

Сергей Евланов родом из поселка Варгаши Курганской области. Он служил на 12-й заставе Московского погранотряда таджикско-афганской границы.

13 июля 1993 года он отличился в бою, который длился больше 7 часов. В тот день на рассвете 14 групп боевиков, которые насчитывали 250 человек, с афганской и таджикской территорий напали на 12-ю заставу Московского погранотряда, в этот момент в ней находились 48 человек. При отражении нападения на заставу особо отличился Сергей Евланов. Он прикрывал отход группы пограничников.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему сержанту Сергею Евланову присвоено звание Героя Российской Федерации, а также вручен знак особого отличия — медаль "Золотая Звезда".

Сейчас Сергей Евланов живет в Екатеринбурге и ведет активную общественную деятельность.