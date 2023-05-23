Почти половина свердловских школьников выбрали обществознание как дополнительный предмет ЕГЭ

Традиционно в лидерах у выпускников Свердловской области обществознание как предмет, который они выбирают для поступления в вузы. Фото: Полина Зиновьева

Уже 26 мая в регионе стартует единый государственный экзамен. ЕГЭ планируют сдавать 16 870 выпускников одиннадцатых классов Свердловской области. Для них оборудовано 149 пунктов проведения экзаменов. Почти половина школьников в качестве предмета по выбору предпочли обществознание.

Для получения аттестата всем выпускникам необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике. Если же выпускник планирует дальнейшее обучение в вузе, ему нужно сдавать предметы по выбору.

"Самый выбираемый предмет на протяжении уже многих лет среди выпускников — это обществознание. Его выбрали 48% выпускников. Также третий год среди лидеров информатика (этот предмет выбрали 22% выпускников). И на третьем месте биология (17%). По 13% выбрали историю и физику. Всего 9 человек выбрали сдавать китайский язык. В прошлом году было 6 таких желающих", — рассказала на пресс-конференции, посвященной предстоящим экзаменам, начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

Также самыми редкими остаются литература (около 10% ежегодно) и французский и немецкий языки (3–7% год от года).

По информации заместителя начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса Елены Кречетовой, в Екатеринбурге такая же статистика по выбираемым предметам: 46% школьников выбрали обществознание, 22% — информатику, по 16% — биологию и английский. Всего в столице Урала 6 525 выпускников будут сдавать экзамены на 43 площадках, включая новый, Академический район города.

Никаких новшеств в организации проведения ЕГЭ в этом году не будет. Всем выпускникам рекомендуется прибыть на экзамен к 9:50 утра, так как за 10 минут до старта пройдет экзаменационный инструктаж, где еще раз будет рассказано о правилах проведения ЕГЭ, в том числе о правилах подачи апелляции. В этом году не будет термометрии на входе в помещения и других ограничений, которые ранее вводили санврачи в связи с коронавирусом.

Добавим, что на входе в пункты проведения экзаменов всех будут досматривать при помощи металлодетектора. Сотрудники МВД будут патрулировать улицы рядом с местами сдачи экзаменов. Кроме того, будет вестись онлайн-трансляция из всех 1 680 аудиторий Свердловской области. В видеонаблюдении будет применен искусственный интеллект: он позволит фиксировать и "подсвечивать" отклонения в поведении ученика, чтобы наблюдатели смогли на местах проверить этот сигнал.

Напомним, на Среднем Урале проверили готовность системы образования к проведению государственной итоговой аттестации. Первый единый госэкзамен состоится 26 мая.