Евгений Куйвашев заявил о положительной динамике по снижению подростковой преступности в Свердловской области

Состоялось межведомственное совещание под руководством заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С 2016 года в Свердловской области наблюдается положительная динамика по снижению подростковой преступности. В 2022 году преступлений среди несовершеннолетних стало на 10% меньше. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на межведомственном совещании под руководством заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева.

"В регионе выстроена комплексная система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Налажено взаимодействие между всеми ответственными структурами, в том числе с коллегами из правоохранительных органов. Всего в 2022 году профилактическими мерами были охвачены свыше 11 тысяч несовершеннолетних", — сказал Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информационной политики региона, в 2022 году на 17,4% снизилось число совершивших преступления несовершеннолетних по сравнению с 2021 годом. Одним из действенных инструментов, которым активно пользуются в регионе, является закрепление за подростками наставников. Занятия школьников в дополнительных кружках и секциях также играют позитивную роль в профилактике подростковых правонарушений: на сегодняшний день этот показатель достиг 75%. Однако в преддверии летних каникул профилактика должна быть усилена.

"Требуется развернуть серьезную разъяснительную работу с родителями и педагогами, активизировать деятельность по блокировке негативной и запрещенной информации в сети Интернет. В преддверии летнего сезона следует особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасности и пребывания несовершеннолетних в местах купания, летнего отдыха", — сказал Сергей Зайцев.

Добавим, что в Свердловской области на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди подростков направлен комплекс мер. В частности, в ночное время контролируются общественные места и пресекаются факты нахождения детей без сопровождения родителей. Кроме того, в регионе ведется мониторинг соцсетей на предмет деструктивного контента, который при обнаружении блокируется. Также выстраивается индивидуальная работа с семьями.

Напомним, в Свердловской области создано управление по борьбе с киберпреступлениями.

Еще по теме: