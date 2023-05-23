Аномальная жара +35 градусов ожидается на Среднем Урале до конца недели

МЧС предупреждает об аномальной жаре, которая установится в Свердловской области. С 24 по 29 мая в регионе ожидается повышение температуры до +35 градусов.
В региональном главке МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды. Жителям советуют по возможности оставаться дома.
В течение дня рекомендуется:
- держать закрытыми окна (ставни и шторы),
- использовать кондиционер для снижения риска перегрева,
- пить достаточно жидкости,
- не оставлять животных и детей в припаркованных автомобилях,
- перед поездкой проветривать салон машины.
Также во время сильной жары важно соблюдать требования пожарной безопасности. В Свердловской области действует особый противопожарный режим, в регионе запрещены любые действия с открытым огнем.
В случае обнаружения возгорания сообщить о нем необходимо по телефонам 101 или 112.
Напомним, на Среднем Урале до 23 мая продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.