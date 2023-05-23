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Общество
23 мая 2023, 16:09

Аномальная жара +35 градусов ожидается на Среднем Урале до конца недели

Водоем

Аномальная жара продержится в регионе до 29 мая. Фото: Галина Соловьева

МЧС предупреждает об аномальной жаре, которая установится в Свердловской области. С 24 по 29 мая в регионе ожидается повышение температуры до +35 градусов.

В региональном главке МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды. Жителям советуют по возможности оставаться дома.

В течение дня рекомендуется:

  • держать закрытыми окна (ставни и шторы),
  • использовать кондиционер для снижения риска перегрева,
  • пить достаточно жидкости,
  • не оставлять животных и детей в припаркованных автомобилях,
  • перед поездкой проветривать салон машины.

Также во время сильной жары важно соблюдать требования пожарной безопасности. В Свердловской области действует особый противопожарный режим, в регионе запрещены любые действия с открытым огнем.

В случае обнаружения возгорания сообщить о нем необходимо по телефонам 101 или 112.

Напомним, на Среднем Урале до 23 мая продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Областная газета Свердловской области

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