Аномальная жара +35 градусов ожидается на Среднем Урале до конца недели

Аномальная жара продержится в регионе до 29 мая. Фото: Галина Соловьева

МЧС предупреждает об аномальной жаре, которая установится в Свердловской области. С 24 по 29 мая в регионе ожидается повышение температуры до +35 градусов.

В региональном главке МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды. Жителям советуют по возможности оставаться дома.

В течение дня рекомендуется:

держать закрытыми окна (ставни и шторы),

использовать кондиционер для снижения риска перегрева,

пить достаточно жидкости,

не оставлять животных и детей в припаркованных автомобилях,

перед поездкой проветривать салон машины.

Также во время сильной жары важно соблюдать требования пожарной безопасности. В Свердловской области действует особый противопожарный режим, в регионе запрещены любые действия с открытым огнем.

В случае обнаружения возгорания сообщить о нем необходимо по телефонам 101 или 112.

Напомним, на Среднем Урале до 23 мая продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.