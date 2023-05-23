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Общество
23 мая 2023, 16:54

В России начнут штрафовать операторов связи за неустановку Системы оперативно-разыскных мероприятий

Вышка сотовой связи

За первое нарушение размер штрафа будет составлять от 0,001 до 0,003% от годовой выручки. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Государственной думы России во втором и третьем чтениях приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, вводятся штрафы для операторов связи, на сетях которых не установлена Система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Размер штрафа будет составлять от 0,001 до 0,003% от годовой выручки за первое нарушение, от 0,01 до 0,03% от годовой выручки — за повторное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Система оперативно-разыскных мероприятий позволяет расследовать преступления и предотвращать теракты. Оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора связи. Небольшие компании экономят и уклоняются от ее внедрения.

Ранее "Областная газета" писала, что ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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