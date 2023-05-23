Евгений Куйвашев отправился на место пожаров в Березовский городской округ

В Березовском в борьбе с торфяными пожарами помогают волонтеры. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в поселок Солнечный Березовского городского округа, где около 200 человек ведут борьбу с торфяными пожарами, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, общая площадь пожаров составляет в Березовском городском округе 300 гектаров. Активное горение зафиксировано на 85 га. Сложность в тушении заключается в глубине залегания торфа, составляющей 10 метров. На месте ведется проливка кромки пожара, для этого используются мотопомпы. Также для проезда пожарной техники обустраиваются проезды и плотина на реке Большой Рефт.

В борьбе с торфяными пожарами задействовано 24 единицы техники. В ликвидации возгорания спасателям помогают волонтеры свердловского Дома добровольцев, курсанты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, сотрудники компании "Сима-ленд", местные жители.

Сегодня сотрудникам МЧС вместе с добровольцами удалось остановить распространение огня в одном из направлений.

Евгений Куйвашев поблагодарил всех за работу и поручил подготовить списки для поощрения борцов с огнем.

Напомним, из-за лесных пожаров на Серовском тракте ограничена видимость.

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