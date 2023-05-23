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23 мая 2023, 19:15

Евгений Куйвашев поручил главам свердловских муниципалитетов усилить контроль за лесопожарной обстановкой

Волонтеры

В муниципалитетах должны создать патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить контроль за лесопожарной обстановкой на Среднем Урале. Соответствующий документ подписан 23 мая. 

Каждому муниципалитету поручено сформировать патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. В их состав необходимо включить представителей МЧС, полиции, местных администраций, лесоохраны, а также общественников. Каждая группа должна состоять минимум из 4 человек, передает департамент информационной политики региона.

Кроме этого, Евгений Куйвашев поручил организовать обязательное патрулирование на въездах в лесные массивы, а также на подъездах к местам, которые наиболее популярны у рыбаков и охотников. Для патрулирования территорий будут задействованы волонтеры, местные жители.

Доложить об исполнении поручений губернатору Свердловской области главам муниципалитетов необходимо до 25 мая.

Ранее Евгений Куйвашев поблагодарил спасателей и добровольцев, ликвидирующих пожар у поселка Солнечный в Березовском городском округе.

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Областная газета Свердловской области

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