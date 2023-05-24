За сутки ликвидировано 13 лесных пожаров на Среднем Урале

Более 900 специалистов различных ведомств ведут борьбу с лесными пожарами в Свердловской области. Фото: Борис Ярков

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 13 лесных пожаров. Борьбу с ними ведут более 900 специалистов различных ведомств.

По данным департамента информационной политики региона, на утро 24 мая в области действуют 24 лесных пожара на общей площади 3,6 тыс. га. Из них удалось локализовать 16 возгораний на площади 2 тыс. га. Таким образом, не распространяются пожары в Артемовском городском округе (503 га), в Полевском городском округе (450 га), в Режевском городском округе (400 га), в Сосьвинском городском округе (337 га), в Шалинском городском округе (119 га), в Екатеринбурге (24 га), в Березовском городском округе (10 га) и в городском округе Сухой Лог (10 га).

За сутки потушены крупные возгорания в Новолялинском городском округе (100 га), в Березовском городском округе (95 га), в Артемовском городском округе (60 га), в Серовском городском округе (38 га), в Режевском городском округе (1 га).

"Борьбу с природными пожарами в Свердловской области ведут более 900 специалистов — это сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств. В тушении огня задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация", — говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Напомним, что на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Если огонь повредил или уничтожил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, виновным грозит уголовная ответственность.

О возгораниях свердловчан просят сообщать по бесплатным телефонам 8 800 100 94 00 или 112. Фотографию дыма или огня можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".

Ранее Евгений Куйвашев отправился на место пожаров в Березовский городской округ.

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