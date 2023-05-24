Совет Федерации РФ предлагает ввести специальный налог для блогеров

Блогеры зачастую используют схемы искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Фото: Владимир Мартьянов

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовил проект постановления, в котором рекомендует Правительству РФ проработать вопрос о налогах для физлиц и организаций за деятельность в интернете, включая блогерскую. Документ планируется принять сегодня на заседании верхней палаты парламента.

Как отметил заместитель главы Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, для внедрения системы налогообложения в таком ключе, вероятно, понадобятся определенные изменения в Налоговом кодексе России.

"Условно, если вся деятельность блогера связана со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то все это суммируется и находится на общей системе налогообложения. Либо можно придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций", — цитирует ТАСС зампреда комитета Андрея Епишина.

Кроме того, инициаторы документа предполагают, что необходимо будет создать специальный механизм учета всех доходов блогеров, так как поступления они получают из разных источников. Как организовать сбор налогов в этой сфере, Правительство России пока не обсуждало.

Также, согласно проекту постановления, сенаторы призвали ФНС выявлять и привлекать к ответственности физических лиц, которые получают доходы от деятельности в интернете и уклоняются от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров.

Напомним, россияне смогут получать налоговые уведомления через портал Госуслуг.