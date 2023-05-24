Новые лесопатрульные комплексы усилят Уральскую базу авиационной охраны лесов

Летчики-наблюдатели ведут контроль за лесным фондом Свердловской области. Фото: "Областная газета", Борис Ярков

В этом году для Уральской базы авиационной охраны лесов планируется закупить не менее 5 лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ. Они оборудованы необходимыми средствами пожаротушения: емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами.

Новые малые лесопатрульные комплексы позволят эффективнее выявлять и ликвидировать природные пожары. Средства выделены в рамках нацпроекта "Экология", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Парк лесопожарной техники авиабазы обновлен на 96%. Закуплены колесные тракторы, бульдозеры, вездеходы, вахтовые автомобили, квадроциклы, катера и другая техника.

Уральская база авиационной охраны лесов — это специализированное учреждение по тушению лесных пожаров в Свердловской области. В штате — 1 100 специалистов. Система мониторинга позволяет выявлять возгорания в лесах и в течение первых суток направлять людей и технику на их тушение.

Фото: "Областная газета", Борис Ярков

В удаленных и труднодоступных районах пожары тушат парашютисты-пожарные. В мае они ликвидировали крупные возгорания в Сосьвинском, Ивдельском городских округах, в Алапаевском районе, в Гаринском лесничестве. К месту пожара их доставляют самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8. Специалисты работают в местах, где не может пройти техника и часто поблизости нет водоемов. Основные инструменты парашютистов-десантников — это воздуходувки, которыми можно сбить пламя, и лопаты, чтобы забрасывать землей огонь по кромке пожара.

Сотрудники наземной лесной охраны тракторами и бульдозерами прокладывают противопожарные минерализованные полосы. Чтобы локализовать возгорание, пускают навстречу огонь, который сжигает горючие материалы на пути основной стены огня, и пожар останавливается. Также проливают очаги и кромку пожара водой из ранцевых огнетушителей объемом 18 литров.

Фото: "Областная газета", Борис Ярков

"В резиновую емкость набирается вода. Встроен гидропульт, с помощью которого идет распыление воды. Одного ранца хватает для проливки кромки пожара в 100 метров", — рассказал сотрудник Березовского лесничества Максим Чуклинов.

Летчики-наблюдатели ведут контроль за лесным фондом Свердловской области. Они оперативно выявляют места новых возгораний и передают сведения коллегам.

"После обнаружения пожара проводится его осмотр, собираются все характеристики: координаты, площадки, потребности в людях и технике. Уточняется, какой интенсивности пожар", — объяснил летчик-наблюдатель, начальник Алапаевского отделения Уральской авиабазы Александр Агапов.

Фото: "Областная газета", Борис Ярков

Все данные оперативно передаются в региональную диспетчерскую службу. По словам директора Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина, в региональной диспетчерской службе аккумулируются данные авиамониторинга, наземных патрулей, информация с 80 камер наблюдения системы "Лесохранитель" и данные спутников.

"Кроме того, большую помощь оказывают уральцы, которые оперативно сообщают о возгораниях в лесном фонде. Специалисты круглосуточно принимают сообщения о лесных пожарах и координируют дальнейшие действия", — отметил Роман Лежнин.

Весной этого года на помощь специалистам Уральской базы авиационной охраны лесов на помощь пришли более 340 работников Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской авиалесоохраны.

В Свердловской области с начала 2023 года специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали 511 лесных пожаров на общей площади 197 500 гектаров. Только в мае в условиях сильного ветра и при полном отсутствии осадков ликвидировано 336 лесных пожаров.

Фото: "Областная газета", Борис Ярков

Напомним, за сутки ликвидировано 13 лесных пожаров на Среднем Урале.

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