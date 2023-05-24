Сварщик из Екатеринбурга в надежде на прибыльные инвестиции перевел лжеброкерам 2,6 млн рублей

Свердловчан привлекает реклама инвестиционных проектов в интернете, где обещают быструю прибыль. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге продолжаются случаи мошенничества под видом инвестиций в проекты крупных компаний. 24-летний сварщик перевел лжеброкерам 2,6 млн рублей. Из них всего 12,5 тыс. рублей были его личными сбережениями, остальную сумму он взял в кредит.

По информации пресс-службы УМВД России по Екатеринбургу, пострадавший обратился в отдел полиции № 7 с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Он рассказал, что в интернете увидел заманчивую рекламу инвестиционных программ. Их названия были созвучны известным проектам, которые организует крупная нефтегазовая компания страны. Мужчина перешел по указанным ссылкам и ввел личные данные. Далее уже с ним связались "эксперты". Они рекомендовали установить на компьютер доверчивого гражданина соответствующее программное обеспечение и помогли зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также убедили перечислить определенное количество средств на брокерский счет для того, чтобы начать работу с инвестициями.

Далее лжеброкеры демонстрировали мужчине, что сумма на его счету увеличивается, призывали продолжать вкладывать средства, якобы повышая тем самым ставку для инвестирования. Потерпевший понял, что его обманули только тогда, когда захотел вывести часть средств со счета.

"Общая сумма причиненного заявителю ущерба составила 2,6 млн рублей, из которых 12,5 тыс. рублей личные и свыше 2,5 млн рублей взяты в кредит. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Полиция призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. А также просит не выполнять указания незнакомцев, особенно связанные с манипуляциями деньгами и другими ценностями.

Ранее "Областная газета" писала, что мошенники вынудили пожилую свердловчанку перевести им более миллиона рублей и скрыться от родственников.

Еще по теме: