В Свердловской области выявлено почти 2 тысячи нарушений требований пожарной безопасности

На Среднем Урале с момента введения особого противопожарного режима возбуждено 1 992 административных дела по факту нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что 1 789 нарушений совершили граждане и только 203 — должностные и юридические лица.
Специалисты МЧС вместе с полицией, администрациями муниципальных образований и лесниками ежедневно патрулируют территории частного сектора, садовых товариществ, береговых и лесопарковых зон.
Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь и проводить любые пожароопасные работы. До 1 июня приостановлен сезон весенней охоты.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:
- для граждан — до 60 тысяч рублей,
- для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,
- для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.
В случае если пожар повредил или уничтожил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, виновным грозит уголовная ответственность.
Напомним, новые лесопатрульные комплексы усилят Уральскую базу авиационной охраны лесов.
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