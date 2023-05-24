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Общество
24 мая 2023, 11:57

В Свердловской области выявлено почти 2 тысячи нарушений требований пожарной безопасности

Рейд МЧС

Специалисты ежедневно патрулируют территории частного сектора, садовых товариществ, береговых и лесопарковых зон. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале с момента введения особого противопожарного режима возбуждено 1 992 административных дела по факту нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что 1 789 нарушений совершили граждане и только 203 — должностные и юридические лица.

Специалисты МЧС вместе с полицией, администрациями муниципальных образований и лесниками ежедневно патрулируют территории частного сектора, садовых товариществ, береговых и лесопарковых зон.

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь и проводить любые пожароопасные работы. До 1 июня приостановлен сезон весенней охоты. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:

  • для граждан — до 60 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае если пожар повредил или уничтожил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, виновным грозит уголовная ответственность. 

Напомним, новые лесопатрульные комплексы усилят Уральскую базу авиационной охраны лесов.

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Областная газета Свердловской области

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