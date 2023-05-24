Губернатор Евгений Куйвашев и руководитель Рослесхоза Иван Советников обсудили лесопожарную обстановку в Свердловской области

Глава региона поручил создать на базе Уральской авиалесоохраны дополнительную группировку в составе 200 человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Рослесхоза Иван Советников провели совещание по оперативной лесопожарной обстановке на Среднем Урале. Глава региона отметил, что сегодня важную роль играет строгий контроль за соблюдением жителями норм особого противопожарного режима.

Ранее Евгений Куйвашев дал поручения по усилению работы контрольных групп, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В эти выходные необходимо обеспечить стопроцентное патрулирование всех въездов и выездов в лес. Максимально охватить подходы к водоемам. Привлекайте в том числе и волонтеров. Круглые сутки должен работать штаб. Я сам лично буду звонить, смотреть, как эта работа ведется", — сказал губернатор, отметив, что участвовать в рейдах будут также сотрудники МЧС и полиции.

Площадь пожаров в регионе уменьшилась по сравнению с показателями на начало месяца. Сейчас важно не допустить появления новых очагов возгорания, отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

"Работа проведена большая, ситуация контролируемая, это совершенно очевидно. Я был тут в прошлый раз на майские праздники, 7–8 мая, и, конечно, ситуация кардинально другая — и по площадям пожаров, и по собранности, и по маневрированию силами и средствами. Но совершенно точно нельзя расслабляться. Еще минимум неделю будет сухая и жаркая погода, и, конечно, нужно эту неделю продержаться и максимально четко отработать. Сейчас ключевая задача — не допускать новых пожаров. В этой связи губернатор обратил особое внимание на необходимость патрулирования лесов, на то, чтобы основные места отдыха, водные объекты — там, где люди ловят рыбу или просто отдыхают на природе, были обеспечены патрулями. И чтобы все силы, которые сегодня тушат лесные пожары, были сфокусированы на действующих пожарах, а не отвлекались на тушение новых лесных пожаров", — сказал Иван Советников.

Он подчеркнул, что профилактическую работу, направленную на предотвращение природных пожаров, необходимо сфокусировать в популярных у отдыхающих местах.

В частности, на совещании речь шла о Сысертском городском округе, где традиционно отдыхают много людей. На территории усилят патрулирование, будут привлечены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

По данным главы городского округа Дмитрия Нисковских, в муниципалитете в работе задействованы 10 контрольных групп. Возбуждено 58 дел об административных правонарушениях, в том числе в отношении собственников участков.

Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области губернатор поручил в случае необходимости ужесточать условия противопожарного режима в таких территориях.

Также глава региона поручил создать на базе Уральской авиалесоохраны дополнительную группировку в составе 200 человек. Комплектование резерва, в том числе необходимыми инструментами и средствами связи, необходимо начать уже сегодня. Это поможет быстрее и эффективнее реагировать на природные пожары в Свердловской области. Вопрос выделения необходимых средств на эти цели поручено проработать региональному минфину.

Напомним, на Среднем Урале выявлено почти 2 тысячи нарушений требований пожарной безопасности.

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