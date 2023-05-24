Ключ к должности руководителя

Фото: УрГЭУ

Для чего выпускникам бакалавриата или уже работающим людям поступать в магистратуру, если повысить квалификацию можнои на курсах? Однако согласно профстандартам в России руководящую должность можно занять только при наличии диплома магистра. У работодателей сегодня высокие требования к качеству образования соискателей, и чтобы вложения времени и сил в обучение окупились, важно правильно выбрать вуз.

И в госсекторе, и в бизнесе работодатель требует, чтобы руководящий специалист обладал обширным набором профессиональных навыков, а его знания соответствовали современным условиям и тенденциям. По данным портала hh.ru, выпускники Уральского государственного экономического университета занимают 10-е место в УрФО по степени востребованности у работодателей. С УрГЭУ сотрудничают государственные ведомства, министерства и, например, такие предприятия, как УГМК, Сбербанк, SAP, «Атомстройкомплекс», где магистранты проходят практику. Сотрудники и руководители организаций вовлечены и в учебный процесс: ведут лекции, выступают рецензентами рабочих программ и магистерских выпускных работ. Это позволяет магистрантам быть уверенными, что после окончания вуза они получат интересную и высокооплачиваемую работу.

Кроме того, магистратура позволяет сменить специализацию после бакалавриата. Например, получить экономическое образование в дополнение к юридическому, что позволит в дальнейшем организовать собственное предприятие, быть более конкурентоспособным.

«Мы регулярно адаптируем образовательные программы под рынок, меняем наполнение и содержание в соответствии с запросами работодателей. Также создаем востребованные уникальные программы, например, в области интеллектуального управления цифровыми предприятиями, цифровой бизнес-аналитики и экспертизы ценообразования, управления рисками, маркетинга и брендинга. Совместно с Уральским государственным горным университетом реализуем программу государственного и муниципального управления в сфере земельных ресурсов и недвижимости. Несколько лет существует и пользуется огромным спросом программа «Международный бизнес», ориентированная на подготовку высококвалифицированных руководителей внешнеэкономических и международных организаций. Преподавание ведется полностью на английском языке. Среди обучающихся – и местные, и столичные, и иностранные специалисты, нацеленные построить карьеру в международных компаниях», – рассказала директор Института магистратуры УрГЭУ Алла Матвеева.

Еще одно нововведение – это защита выпускных квалификационных проектов в виде стартапов. Работодатели – партнеры УрГЭУ высоко оценили прогрессивную идею. Например, в рамках договора с ВТБ выпускники магистратуры по направлению «Финансы и кредит» разрабатывают проекты под потребности банка и, устроившись на работу, внедряют их.

Кроме того, в университете созданы условия для научной деятельности: современные лаборатории, научные журналы, диссертационные советы. В магистратуре УрГЭУ лекции читают лучшие преподаватели вуза, имеющие ученое звание доцента или профессора и постоянно совершенствующиеся на семинарах или стажировках. Благодаря этому многие выпускники магистратуры решают продолжить обучение в аспирантуре и получить ученую степень кандидата наук.

Также УрГЭУ предлагает активную внеучебную жизнь: спорт, творчество, волонтерская деятельность, организация мероприятий. Вуз уже много лет подряд является площадкой для проведения Евразийского экономического форума молодежи, который объединяет как юных представителей десятков стран, так и ученых, чиновников и дипломатов. Участие в форуме – хорошая возможность завести полезные знакомства, заявить о себе и принять участие в различных мастер-классах и открытых лекциях от именитых экспертов.

Кроме того, магистранты могут получать стипендию, и занятия научной, культурной, общественной или спортивной деятельностью положительно влияют на размер пособия.

УрГЭУ предлагает уникальную ускоренную форму обу­чения по программам магистратуры: можно пройти курсы профессиональной переподготовки и продолжить осваивать выбранное направление в магистратуре за полтора, а не за два с половиной года.

Учебный процесс построен так, чтобы удавалось совмещать рабочий график с обучением. Очные занятия проходят трижды в неделю с 18:50 до 22:00, очно-заочные – по субботам. На заочной форме обучения дважды в год проводится сессия. Магистранты-очники получают отсрочку от армии.

В этом году будет идти набор студентов на 29 образовательных программ по 11 направлениям магистратуры. Полный список направлений подготовки, количество «бюджетных» мест и возможные формы обучения можно узнать на официальном сайте УрГЭУ.

1 июня на Дне открытых дверей Института магистратуры УрГЭУ можно будет не только встретиться с преподавателями и задать все вопросы, но также пройти пробный вступительный экзамен. Результат тестирования не влияет на перспективы поступления, но поможет проверить свои силы.

Регистрируйтесь на тестирование и приходите 1 июня в 18:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, станция метро «Геологическая».