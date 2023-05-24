Бронированные автомобили отправили уральцы бойцам спецоперации

Военнослужащим передали четыре автомобиля высокой проходимости. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские отделения "Единой России" и "Союза женщин России" собрали очередную партию гуманитарного груза в Екатеринбурге для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Военнослужащим Центрального военного округа передали четыре автомобиля высокой проходимости, два из которых бронированные, автомобильные шины, ноутбуки, продукты питания.

"В подготовке груза активно участвовали активисты на местах. Например, один из отправляемых сегодня УАЗов на одном из предприятий Серова был усилен бронированными листами. В результате автомобиль стал на 400 килограммов тяжелее, но благодаря установленным рессорам его ходовые качества остались хорошими", — рассказал руководитель свердловского отделения "Единой России" Дмитрий Жуков.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Алапаевское отделение "Союза женщин России" передало бойцам также маскировочную сеть, которую сплели дети и педагоги муниципалитета.

"Надеемся, что эта сеть, как ангельское крыло, укроет наших ребят. Мы плели ее и с каждым узелком желали ребятам мира и победы", — рассказала заместитель председателя алапаевского отделения "Союза женщин России" Ирина Штукина.

Фото: Павел Ворожцов

Часть груза будет направлена в перинатальный центр Макеевки, подшефного Свердловской области (постельное белье, пеленки, пеленальные столы, холодильные камеры). Ранее в учреждение из Екатеринбурга поступили 118 единиц высокоточного медицинского оборудования, больница получила инкубаторы и современные открытые реанимационные системы для новорожденных.

Фото: Павел Ворожцов

Объем гуманитарной помощи, отправленной на Донбасс из Свердловской области, превысил 1,5 тысячи тонн.

Напомним, ранее уральцев призвали помочь собрать к школе первоклассников Макеевки.