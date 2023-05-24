Свердловчане подали около 200 заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Среди новых номинаций — "Обучение служением" и "Наставничество года". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На участие в третьем сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ из Свердловской области поступило порядка 200 заявок. Прием документов завершится 31 мая. Общий грантовый фонд премии в этом году составляет 90 миллионов рублей.

Проект #МЫВМЕСТЕ поддерживает значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Заявки принимаются по 11 номинациям: помощь людям, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения, культуры, здорового образа жизни, сохранение исторической памяти. В объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника появились новые номинации: "Обучение служением" и "Наставничество года".

Участниками проекта могут стать российские и иностранные граждане старше 14 лет, некоммерческие организации и учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Узнать подробности и подать заявку можно на официальном сайте премии.

Полуфинал пройдет на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ в формате очной защиты. Финал состоится в Москве. Победители получат грант на реализацию инициативы до 3 миллионов рублей, путешествие по России от программы "Больше, чем путешествие", информационную поддержку своих проектов от партнеров проекта, пройдут обучение в Центре знаний "Машук", Мастерской управления "Сенеж", Университете креативных индустрий от арт-кластера "Таврида".

В 2022 году на премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России. Церемония награждения прошла на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Лауреатов поздравил Владимир Путин. В категории "Волонтеры" в номинации "Большая перемена" второе место заняла школьница из поселка Зайково Ирбитского района Свердловской области Софья Мясникова. Она создала волонтерский отряд "Инициатива". Его участники проводят экологические мастер-классы, акции и квесты, сортируют отходы и отправляют на переработку, организуют мероприятия по очистке территорий и озеленению.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловчан приглашают принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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