На Среднем Урале ни один пляж не прошел проверку МЧС

МЧС усиливает патрулирование прибрежных зон. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Купаться в водоемах Среднего Урала небезопасно, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В прибрежных зонах усилено патрулирование. Сотрудники МЧС предупреждают отдыхающих об опасности, а также напоминают правила безопасного поведения на воде. Обходы проводятся ежедневно.

По данным МЧС, с начала мая на водоемах Среднего Урала утонули пять человек, в том числе один ребенок. Все погибли в местах, которые не предназначены для купания.

Напомним, до конца недели в Свердловской области ожидается аномальная жара до +35 градусов.

Еще по теме: