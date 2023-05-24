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24 мая 2023, 19:47

На Среднем Урале ни один пляж не прошел проверку МЧС

Пляж

МЧС усиливает патрулирование прибрежных зон. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Купаться в водоемах Среднего Урала небезопасно, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В прибрежных зонах усилено патрулирование. Сотрудники МЧС предупреждают отдыхающих об опасности, а также напоминают правила безопасного поведения на воде. Обходы проводятся ежедневно.

По данным МЧС, с начала мая на водоемах Среднего Урала утонули пять человек, в том числе один ребенок. Все погибли в местах, которые не предназначены для купания. 

Напомним, до конца недели в Свердловской области ожидается аномальная жара до +35 градусов. 

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Областная газета Свердловской области

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