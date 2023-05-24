По домам, мои родные

Екатеринбургская пенсионерка Светлана Попова считает, что получать деньги через Почту России надежно, а пенсионер из Сысерти Пётр Баталов встречает доставщика пенсий как родного. Фото:

Завершен период доставки майских пенсий, и Почта России подводит первые итоги доставки свердловчанам, которые получают их на дому. Журналисты «ОГ» прошли вместе с доставщиками пенсий в Сысерти и Екатеринбурге, чтобы увидеть, как проходит этот процесс, и узнать, есть ли претензии у самих пенсионеров.

С 1 мая 2023 года, в силу федерального законодательства, доставлять пенсии на дом могут только сотрудники Почты России. Пенсионеры, конечно, переживали: изменятся ли сроки, не забудут ли их вообще, не потеряют ли документы или их нужно переоформлять. Почта России развеяла эти сомнения.

«Ничего не изменилось. Сроки те же: день в день. Даже люди те же доставляют: сотрудники частной службы доставки перешли на работу в Почту России. По сути, изменения коснулись только внутреннего документооборота, финансовой отчетности. На людях это никак не отразилось», – рассказала начальник отделения поч­товой связи №102 в Екатеринбурге Светлана Мухина.

Перевод на обслуживание пенсионеров в Почту России был осуществлен беззаявительно. «Бегать по инстанциям», оформлять дополнительные документы необходимости не было. Екатеринбургская пенсионерка Светлана Попова даже рада, что теперь получать выплаты будет через Почту России.

«Это хорошо, что через почту, надежнее. Я человек старой закалки, карточкам не доверяю. А в отделении у нас работают хорошие, отзывчивые люди. Меня вот подруга попросила с собакой на даче пожить десять дней. И я поэтому попросила принести пенсию мне позже, откликнулись», – рассказала Светлана Георгиевна.

Никаких проблем не оказалось и в Сысерти, куда журналисты «ОГ» приехали для того, чтобы сравнить: как идет доставка в областном центре и районном.

Леонид, специалист частной службы доставки, перешел на работу в подразделение Почты России. Мы прошли по маршруту в частном секторе, где он доставлял пенсии не один год и где его знают в лицо.

«Какие изменения? Нет, сначала-то за голову схватились – соседи-то: как, что, зачем? Все работало и так. А вот: принесли 23-го, расписался, все выдали, как и раньше. Леонида мы знаем, с радостью встречаем всегда», – сказал пенсионер Леонид Лаптев.

«Приехал тот же парень, я его так люблю! Страх был, когда узнали об изменениях. У меня сын-инвалид, я получаю сразу две пенсии. Мне нынче 75 будет, ходить уже не могу далеко. Боялась, что придется ходить пере­оформлять документы. А принесли пенсию – ничего и не изменилось», – поделилась пенсио­нерка Татьяна Гоцебина.

«Я вообще от вас первый раз слышу, что как-то по-другому пенсию доставляют. Тот же парень – хороший: мне всегда и поговорить с ним приятно. Я доставщиков благодарю: мне не надо ходить никуда, возраст уже. Я не знаю, куда и идти-то. По хозяйству занимаюсь, огород у меня почти 10 соток. Все посажено, все растет. Работы много», – высказал свое мнение пенсионер Пётр Баталов.

Мало что изменилось и для доставщиков. Сотрудникам частных служб, перешедшим в Почту России, сохраняют уровень заработной платы, и при этом у них появляются дополнительные социальные гарантии.

«Для нас как альтернативщиков суть не поменялась. Есть нюансы, например, в оформлении кассовых документов. Пенсионеры, с которыми мы работали, остались в нашем же ведении в полном составе. Даты выплат прежние. Нам работать удобно», – поделилась оператор связи 1-го класса ОПС №102 Лариса Янаева.