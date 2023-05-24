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24 мая 2023, 20:57

Владимир Путин установил выплаты семьям сотрудников МЧС РФ в случае гибели в зоне спецоперации

Владимир Путин

Семьи погибших и раненых в зоне СВО сотрудников МЧС получат единовременные выплаты. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам противопожарной службы, работникам МЧС, пострадавшим в ходе спецоперации.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет о единовременных выплатах. 

5 миллионов рублей получат семьи в случае гибели сотрудника в зоне специальной военной операции. Сумма в размере 3 млн рублей предусмотрена, если военнослужащий получил ранение. 

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года. 

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, касающийся дополнительной поддержки семей погибших военнослужащих.

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