На Среднем Урале ликвидировано 17 природных пожаров за сутки

Борьбу с огнем ведут более 850 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 17 природных пожаров на общей площади 2 тысячи гектаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Так, потушены крупные пожары в Сосьвинском городском округе (734 га), в Полевском городском округе (450 га), в Режевском городском округе (404 га), в городском округе Пелым (46,5 га), в Березовском городском округе (10 га).

По данным на утро 25 мая, в Свердловской области действует 19 природных пожаров на общей площади 6,2 тыс. га. Из них 13 пожаров на площади 1,5 тыс. га локализованы и не распространяются.

Самые крупные из них локализованы в Артемовском городском округе (503 га), в Асбестовском городском округе (350 га), в Ивдельском городском округе (137 га), в Шалинском городском округе (119 га), в Березовском городском округе (88 га), в Екатеринбурге (23 га), в городском округе Сухой Лог (10 га).

Добавим, что угрозы населенным пунктам нет. Борьбу с огнем ведут более 850 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

О возгораниях свердловчан просят сообщать по бесплатным телефонам 8 800 100 94 00 или 112. Фотографию дыма или огня можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и любые пожароопасные работы. До 1 июня приостановлен сезон весенней охоты.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. В случае если пожар повредил или уничтожил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, виновным грозит уголовная ответственность.

Ранее Евгений Куйвашев поручил главам свердловских муниципалитетов усилить контроль за лесопожарной обстановкой.

Еще по теме: