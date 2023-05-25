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Общество
25 мая 2023, 09:32

На Среднем Урале ликвидировано 17 природных пожаров за сутки

  Олеся Касперович
Тушение лесного пожара

Борьбу с огнем ведут более 850 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 17 природных пожаров на общей площади 2 тысячи гектаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Так, потушены крупные пожары в Сосьвинском городском округе (734 га), в Полевском городском округе (450 га), в Режевском городском округе (404 га), в городском округе Пелым (46,5 га), в Березовском городском округе (10 га).

По данным на утро 25 мая, в Свердловской области действует 19 природных пожаров на общей площади 6,2 тыс. га. Из них 13 пожаров на площади 1,5 тыс. га локализованы и не распространяются.

Самые крупные из них локализованы в Артемовском городском округе (503 га), в Асбестовском городском округе (350 га), в Ивдельском городском округе (137 га), в Шалинском городском округе (119 га), в Березовском городском округе (88 га), в Екатеринбурге (23 га), в городском округе Сухой Лог (10 га).

Добавим, что угрозы населенным пунктам нет. Борьбу с огнем ведут более 850 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

О возгораниях свердловчан просят сообщать по бесплатным телефонам 8 800 100 94 00 или 112. Фотографию дыма или огня можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и любые пожароопасные работы. До 1 июня приостановлен сезон весенней охоты. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:

  • для граждан — до 60 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае если пожар повредил или уничтожил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, виновным грозит уголовная ответственность. 

Ранее Евгений Куйвашев поручил главам свердловских муниципалитетов усилить контроль за лесопожарной обстановкой.

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Областная газета Свердловской области

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На Среднем Урале ликвидировано 17 природных пожаров за сутки