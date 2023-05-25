В Березовском городском округе набирают добровольцев для патрулирования леса

В поселке Старопышминск Березовского городского округа объявлен сбор добровольцев среди местных жителей и всех желающих. Из основных задач — патрулирование леса, недопущение нарушений особого противопожарного режима.
"Старопышминский лес — это не просто деревья и трава, это богатая и уникальная природа со своей флорой и фауной. В квадратах 93 и 94 располагается памятник природы! Поэтому было принято решение создать патрульные группы из числа наших активных жителей", — говорится в сообщении администрации поселка Старопышминск в соцсети "ВКонтакте".
Среди прочего необходимо будет мониторить посещение населением лесов в особый противопожарный период, не допускать разжигания костров.
Среди желающих охранять лесные массивы прежде всего нужна помощь тех, у кого есть квадроциклы. Ближайшее дежурство будет организовано с пятницы по воскресенье 26–28 мая. Желающие могут записаться по телефону +7 (34369) 3-72-50 (40) или написать в личные сообщения администрации поселка "ВКонтакте".
Напомним, в Свердловской области выявлено почти 2 тысячи нарушений требований пожарной безопасности.
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